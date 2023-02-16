Фельдшерско-акушерский пункт в микрорайоне Глинки отремонтируют за 1 млн рублей

Работа по ремонту медицинских учреждений и совершенствованию оказания первичной медико – санитарной помощи продолжается. По поручению губернатора Курганской области Вадима Шумкова, в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения в текущем году планируется выполнить капитальный ремонт фельдшерско-акушерского пункта в микрорайоне Глинки.

В ходе проведения работ планируется выполнить ремонт полов, системы электроснабжения, заменят двери и окна, будут выполнены общестроительные работы (штукатурные и малярные работы). На капитальный ремонт Фельдшерско-акушерского пункта запланировано порядка 1 миллиона рублей.

Напомним, что за период с 2021 по 2022 год в Курганской поликлинике №2 выполнен капитальный ремонт филиалов поликлиники по улицам Кравченко, 53, Карельцева, 54 (2 и 3 этаж), Гагарина, 7 и капитальный ремонт первого этажа по улице Советской, 179/1.

Фото с официальной страницы Департамента здравоохранения Курганской области «ВКонтакте».

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