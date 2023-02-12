Фермер из Катайска со своими сырами претендует на «большую полку» в Санкт-Петербурге

Сыры своего производства представила на федеральной конференции «Малому бизнесу – большую полку» в Санкт-Петербурге фермер из Катайского округа Курганской области Бариза Кабжанова.

На выставке будут представлены сыры молодые, зрелые и десертные, а также настоящие сырные шедевры — оригинальные сочетания различных видов этого лакомства. Все они производятся в фермерском хозяйстве, главой которого является Бариза Жаламановна.

- Участие наших сельхозтоваропроизводителей в мероприятиях подобного уровня – еще один показатель того, что их продукция качественная и конкурентоспособная. Сегодня торговые сети заинтересованы в расширении поставщиков. Со своей стороны мы делаем все для того, чтобы наши фермерские хозяйства и сельхозпредприятия развивались и наращивали обороты выпускаемой продукции, предоставляя всевозможные меры государственной поддержки, - отметил директор департамента АПК Курганской области Павел Кощеев.

Бариза Кабжанова стала участником программы поддержки начинающих фермеров в 2019 году. На грантовые деньги - около 2 млн рублей - она смогла купить пресс-подборщик и племенных телок молочного направления. А затем после расширения товарного производства решила заняться переработкой молока. Изготовленные Баризой Жаламановной сыры рикотта, качотта, брюнуст, брынза, имеретинский, адыгейский сыр с разными добавками, халуми, косичка-чечил – раскупаются быстро на выставках и ярмарках различного уровня.

В рамках форума участники, в том числе Бариза Кабжанова, хотят обсудить меры поддержки товаропроизводителей с представителями государственных органов.