Фермер из села Карпунино размышляет над тем, как стать миллиардером

Кажется, что для владельца одного из крепко стоящих на ногах крестьянского (фермерского) хозяйства Куанышбая Кайдаулова из села Карпунино Мокроусовского района никаких секретов в земледелии уже не осталось, а вот как стать миллиардером и не зависеть от погодных катаклизмов, он до сих пор не знает.

– Да и как тут станешь этим самым миллиардером, – шутит глава одного из лучших в районе хозяйств с богатым трудовым стажем работы, – если два года подряд нас преследовала засуха!

Справедливости ради стоит сказать, что, несмотря на тяжелейшие погодные условия за минувшие пару лет, когда в ряде районов Зауралья объявлялся режим чрезвычайной ситуации, карпунинские фермеры сумели не только сохранить свою экономику, но и нашли возможности укрепить позиции. При этом сам Куанышбай свои заслуги старается не преувеличивать и говорит, что им помогли достаточно стабильные, по крестьянским понятиям, рыночные цены на продукцию.

Особенно порадовали масличные. Да и зерно в убыток не ушло, несмотря на засуху.

Закалились и окрепли

Для бывшего главного инженера, заместителя директора процветавшего когда-то совхоза «Карпунинский», начинавшего свой крестьянский путь со 150 гектаров паевой земли, всегда казалось, что начатое им дело имеет хорошую перспективу…

– Когда в 90-х годах пришлось уволиться из совхоза, мы вместе с братом организовали крестьянское хозяйство, сложили родственные земельные паи, думали, что все у нас пойдет быстро – по нарастающей. В первый год всё так и было. Мы пропарили землю, а для ее обработки обменяли легковую «семерку» брата на трактор «Беларус». На следующий год посеяли, наняли знакомого комбайнера и обмолотили пшеницу. Вы не поверите, но урожай собрали по 30 центнеров зерна на гектар.

Кстати, цена на нашу продукцию была тоже достойной, и, реализовав своё богатство, мы смогли купить очень нужный в хозяйстве мощный трактор К-700. Понимая, как у нас что-то на земле получается, многие селяне стали тогда доверять свои паи, а посевные

площади хозяйства постепенно расширялись

Казалось, что все крестьянские дела так и будут развиваться, ведь всё этому процессу благоприятствовало. Но затем наступили те самые тяжелые для аграриев времена, когда государственная поддержка практически сошла на нет, участие в программах стало недоступным, а кредиты выдавались под высокие проценты.

– Вот тогда-то, – размышляет Куанышбай, - наверное, мы и закалились, хотя не раз приходили мысли забросить все начатые дела и поискать спокойной жизни. Но как-то выжили. Сам порой удивляюсь.

Всё землепользование в хозяйстве не слишком велико, но умение грамотно распоряжаться землей всегда дает положительные результаты. При этом особое значение придаётся технологическим аспектам. Не отступая от мальцевских принципов, здесь содержат пары, своевременно обрабатывают землю и тщательно заботятся о ее состоянии. Трехпольный севооборот (пары, три года пшеница, потом опять пары) позволяет поддерживать в почве богатые гумусные накопления и делать землю плодородной

Одна команда

Вместе с отцом набирался опыта и сын Канат, решивший однажды завести свою конеферму. Так появилось в династии Кайдауловых новое направление – отец и сын вместе решают единые задачи. Кайдаулов-старший надеется, что именно Канат станет достойным продолжателем начатого им дела. Кроме того, активно участвует в работе хозяйства и ведёт бухгалтерию супруга сына Алина. И это тоже важная часть работы, поскольку в штате сегодня трудится около двадцати человек. Созданные рабочие места – немалое подспорье для сельских жителей.

Как и все, кто работает на земле, Кайдоуловы надеются на высокий урожай.

– Так хочется помолотить высокий хлеб, – говорит Куанышбай, – ведь два последних года сделать этого никак не удавалось… В прошлом году собрали с каждого гектара всего по 11,4 центнера зерна. Для нас это немного.

Действительно, в 2011 году, например, крестьяне с каждого гектара обмолотили по 40,8 центнера зерна и вторично стали лауреатами главной хлеборобской премии им. Т.С. Мальцева.

С новыми надеждами

К новому земледельческому сезону в хозяйстве Кайдауловых готовились особенно тщательно. Заранее проработали с департаментом АПК все возможные варианты обеспечения удобрениями, средствами защиты растений. Кстати, нужные препараты брали напрямую с завода-изготовителя и доставили их к требуемому сроку. Ну а первые агрегаты, включая многофункциональный посевной комплекс FeatAgro, стерневые сеялки вышли на поля 11 мая и к концу месяца произвели весь посев в удобренную почву. Как и планировали накануне полевого сезона 2022 года, крестьяне частично пересмотрели структуру своих посевов и увеличили до 22 % в общем объёме посевы рапса и льна – в засушливых условиях они проявили себя достаточно неплохо. В хозяйстве нашли возможность приобрести в кредит высокопроизводительный зерноуборочный комбайн отечественной компании «Россельмаш» из серии «Акрос», а также тяжёлый трактор К-742.

Собранный урожай всякий раз необходимо сохранить, довести его до нужных качественных кондиций. Поэтому даже в сложных экономических условиях Кайдуловы ведут модернизацию достаточно нового, смонтированного всего пару лет назад сортировально-сушильного комплекса пропускной мощностью 42 тонны зерна в час. Речь идет о переводе его на газ пропан-бутан. Это ведь тоже экономия.

– Старт получился неплохим, – говорит Куанышбай. – Все семена зерновых и зернобобовых культур, уложенные в землю, имеют высокую кондиционность. Кроме того, мы закупили элитные семена пшеницы сорта Алабужская. Решили испытать их в действии на наших полях. Средства вложили серьезные, поэтому есть ещё не закрытые кредиты, которые нужно отработать, и ещё кормить продукцией себя и всех, кто в этом нуждается. Так что вопрос с миллиардерством пока откладывается, – шутит фермер.

Владимир Седанов.

Фото предоставлены героями публикации и взяты из открытых источников.

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