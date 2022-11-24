Фермер из села Сафакулево купил и отправил мобилизованным землякам снайперское оборудование

Руководители Сафакулевского округа Курганской области съездили в Чебаркуль на встречу с мобилизованными.

Заместитель главы округа Булат Мужагитов и начальник отдела ГО и ЧС Дамир Салихов вручили ребятам рюкзаки с набором вещей, которые были приобретены по их заявкам.

Новый глава Сафакулевского округа Рашид Гильманов был избран как раз накануне частичной мобилизации, и отправка бойцов стала его первой главной задачей.

– День инаугурации совпал с объявлением частичной мобилизации, и буквально с первого дня моей работы пришлось активно заниматься вопросами мобилизации, - сказал Гильманов. - Каждому мобилизованному были вручены сухпайки и наборы с необходимыми вещами (термобелье, перчатки, шапки). Также было собрано необходимое оборудование - от печек дровяных и газовых плиток вплоть до батареек. Все это централизованно направили в Курган для отправки в Елань.

А на днях представители Сафакулевской администрации съездили к своим мобилизованным землякам в Чебаркуль, каждому вручили рюкзак с набором вещей, посылки оплатили местные фермеры. А руководитель фермерского хозяйства «Фаниль» Мухаметвалей Абдрахманов лично купил два дальномера (устройство, предназначенное для определения расстояния от наблюдателя до объекта) для снайперов.

Рашид Гильманов отмечает, что у наших солдат бодрый настрой, они были рады встрече с земляками.

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