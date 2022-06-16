Фермер из Варгашей отправил жителям ДНР и ЛНР 2 тонны муки

В Курганской области организовали сбор гуманитарной помощи для жителей Донецкой и Луганской Народных Республик.

Во вторник, 14 июня, в пункт сбора в Кургане привезли две тонны муки от крестьянского хозяйства из Варгашинского муниципального округа. Глава хозяйства Михаил Аксентьев оказывает такую помощь во второй раз.

«На данный момент у нас каждую неделю идет фасовка, погрузка, разгрузка гуманитарной помощи, принятой от жителей Курганской области, предпринимателей, органов власти и местного самоуправления. В этом нам помогают волонтеры курганских колледжей. От Курганской области уже отправлено 200 тонн гуманитарной помощи», - отметила координатор регионального штаба сбора гуманитарной помощи Ксения Курьина.

Штаб сбора принимает гуманитарную помощь от жителей области, бизнеса, комплексных центров социального обслуживания населения, органов власти и организаций. Как уточнили в пресс-службе главы региона, пункты сбора гуманитарной помощи также работают в районах и округах области.

Читайте наши новости также в "Одноклассниках", "Вконтакте" и на телеграм-канале.