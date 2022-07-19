Фермеры Курганской области могут получить 4 млн рублей на создание хозяйства

Конкурс на гранты на создание или развитие крестьянского (фермерского) хозяйства стартовал в Курганской области. Данная мера поддержки была введена по инициативе глава региона. В прошлом году ею воспользовались 32 хозяйства региона.

Максимальный размер гранта по данной программе составляет 4 миллиона рублей. На эти цели из областного бюджета выделено 168 миллионов рублей. Планируется, что по итогам конкурса это позволит появиться более 40 новым КФХ в области. Зарегистрировать К(Ф)Х можно после победы в конкурсном отборе.

С информацией по конкурсу можно познакомиться на сайте департамента АПК Курганской области по ссылке, задать вопросы специалисту отдела развития малых форм хозяйствования и кооперации департамента АПК можно по телефонам: 8 (3522) 46-16-90; 43-12-80.

В текущем году на развитие малых форм хозяйствования регион планирует выделить более 460 миллионов рублей бюджетных средств. Особое внимание при этом уделяется поддержке животноводства.

В этом году уже проведены конкурсы по предоставлению грантов «Агростартап» и на развитие семейных ферм. Финансовую поддержку получили 16 начинающих фермеров в сумме 64 миллиона рублей, и 3 КФХ на развитие семейных ферм в сумме 55,7 миллионов рублей.

Фото Николая Пушилина.

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