Фильм Курганской епархии о художнике Пичугове стал победителем Московского медиафестиваля

Фильм Курганской епархии о заслуженном художнике РФ Вячеславе Пичугине стал победителем VII Московского медиафестиваля «Родина в сердце» в номинации «Лучший информационный проект».В конкурсной программе по семи направлениям участвовали 42 работы.

Съемки картины проходили в мастерской художника, на его загородной даче, в Курганском областном художественном музее, сообщили в пресс-службе епархии. В создании фильма приняли участие искусствовед Любовь Кочарина и член Союза журналистов России Валерий Портнягин. Автором и сценаристом выступила Елена Саенко, режиссером – Сергей Высоких.

Снимали видео Алексей Евтодеев и Роман Дуров, монтировал Антон Бородкин.

Напомним, что проект Курганской епархии по съемкам фильмов о выдающихся зауральцах стал победителем международного грантового конкурса «Православная инициатива-2022».

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