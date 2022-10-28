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Фильм Курганской епархии о художнике Пичугове стал победителем Московского медиафестиваля

Признан лучшим информационным проектом.

28 октября, 2022 - 21:09

Фильм Курганской епархии о заслуженном художнике РФ Вячеславе Пичугине стал победителем VII Московского медиафестиваля «Родина в сердце» в номинации «Лучший информационный проект».В конкурсной программе по семи направлениям участвовали 42 работы.

Съемки картины проходили в мастерской художника, на его загородной даче, в Курганском областном художественном музее, сообщили в пресс-службе епархии. В создании фильма приняли участие искусствовед Любовь Кочарина и член Союза журналистов России Валерий Портнягин. Автором и сценаристом выступила Елена Саенко, режиссером – Сергей Высоких. 

Снимали видео Алексей Евтодеев и Роман Дуров, монтировал Антон Бородкин.
Напомним, что проект Курганской епархии по съемкам фильмов о выдающихся зауральцах стал победителем международного грантового конкурса «Православная инициатива-2022».

 

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28 октября, 2022 - 21:09

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