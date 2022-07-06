«Финансовые бои» помогают зауральцам разобраться в особенностях кредитования

В Курганской области проводят необычные «финансовые бои». Формат соревнований учит участников разбираться в особенностях кредитования, страхования, ведения семейного бюджета и налогах.

Предусмотрено информирование через волонтёрские организации и онлайн-мероприятия. Для учащихся школ и студентов колледжей разработан проект «Онлайн-уроки финансовой грамотности». Обучение проходит весной и осенью. В этом году в весенней сессии курс прошёл в 84,4% профессиональных образовательных организациях, сообщили в пресс-службе главы региона.

Пенсионерам рассказывают секреты, как не попасться на уловки телефонных мошенников. Занятия проходят на обучающей платформе Банка России по ссылке: pensionfg.ru. Весной этого года в проекте уже приняли участие 550 граждан старшего возраста.

Министерство финансов Российской Федерации регулярно размещает информацию по вопросам повышения финансовой грамотности на портале «Моифинансы.рф» и телеграм-канале «ФинЗож эксперт».

Региональные органы власти вместе с Центральным Банком России провели межведомственное совещание по вопросам финансовой грамотности и её распространения.

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