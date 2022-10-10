Фольклорист Валентина Фёдорова презентовала новую книгу о несказочной прозе

Новая книга доктора филологических наук, профессора Валентины Павловны Федоровой носит название «Народная культура в Зауралье: несказочная проза». В ее основу легли материалы, собранные за долгие годы фольклорных экспедиций.

«Несказочная проза воспринимается как истинная правда. А сказка — ложь, да в ней намек. Вот и все отличие. Но это все надо было собрать в экспедициях. Я очень благодарна носителям фольклора, это пожилые люди и люди среднего возраста. И благодарна студентам, которые выдерживали фольклорную практику, ведь приходилось и на полу спать. Но работали хорошо, потому и собрался хороший фольклорный архив. На его базе мной были написаны две диссертации и докторская. Папки с этими материалами очень заношены, это значит, что они в работе. Сейчас мы с моими ученицами задумали книгу по детскому фольклору, ведь фольклор — это доброе искусство, через него можно понять, как народ воспринимает происходящее», - поделилась Валентина Павловна.

Презентация прошла в концертном зале Юговки. Стоит отметить, что свободных мест в зале практически не было.

«Валентина Павловна - уникальное явление в Курганской области, да и в современной России. Это человек, который глубоко знает историю нашего края и его фольклор, всю жизнь с увлечением этим занималась, очень много ездила по области, контактировала с носителями. Глубинные знания истоков русской культуры и литературы не могли не сказаться на ее дружбе с областной библиотекой. Она и читатель библиотеки, и друг. Встреча с Валентиной Павловной и презентация ее «крайней» книги — это выражение нашего глубочайшего уважения. Мы подготовили подарок к ее юбилею библиографический указатель, с ее произведениями и статьями о ней, а также завели ее персональный фонд в электронной библиотеке», - рассказала директор областной библиотеки Наталья Катайцева.

В новой книге через былички, легенды и предания автор показала взгляд зауральского крестьянства на такие проблемы, как ответственность человека перед мирозданием, землей, обществом, семьей, самим собой.

Пообщаться с автором, выразить свое восхищение и уважение пришли родные Валентины Павловны, ученики, студенты, коллеги, друзья и самые близкие люди. Она является руководителем фольклорной лаборатории, автором более 170 научных работ, 15 книг, посвященных различным аспектам зауральской культуры. Под её научным руководством защитились 15 кандидатов наук.

Для Валентины Павловны подготовили и творческие подарки. Для нее выступили Образцовый коллектив ансамбль русской народной песни «Душегреечка», народный самодеятельный коллектив, вокальная группа «Росинка» и народный коллектив ансамбль русской песни «Рябинушка».

Книгу «Народная культура в Зауралье: несказочная проза» можно найти в отделе краеведения библиотеки имени А.К. Югова. Специально для презентации сотрудники отдела подготовили книжную выставку «Несказочная проза сказочной женщины», где собрали самые главные и значимые книги и научные работы автора.

Василий Малухин. Фото автора.

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