11,6 млн рублей получит Курганская область на реализацию проектов по поддержке семей с детьми в 2022 и 2023 годах. Это средства Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.
Региональный комплекс мер, разработанный специалистами главного управления социальной защиты населения, стал победителем конкурсного отбора инновационных социальных проектов субъектов РФ. Как уточнили в пресс-службе главы региона, в комплекс входит работа шеринг-мастерских по прокату оборудования, пунктов проката предметов первой необходимости для семей с малолетними детьми и «Интернет-кафе», предусмотрено внедрение технологии «Секрет успеха», создание модульной тренировочной квартиры «Социальное ЕГЭ. Азбука взросления», экспериментальной аграрной площадки «ЗУМ: Знаем! Умеем! Можем!» и информационно-просветительской площадки «Финаполис».
Уже в этом году команду специалистов обучат новым методам, технологиям и элементам профессиональной деятельности по оказанию помощи детям из малоимущих семей и родителям, не имеющим трудового дохода и с рисками возможного развития семейного неблагополучия.
Фонд поддержки детей направит в Зауралье более 11 млн рублей
На проекты по поддержке семей
11,6 млн рублей получит Курганская область на реализацию проектов по поддержке семей с детьми в 2022 и 2023 годах. Это средства Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.
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