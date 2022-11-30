Фонд продовольствия «Русь» запускает в Зауралье двухдневный марафон «Корзина доброты»

Благотворительный фонд продовольствия «Русь» совместно с торговой сетью «Пятерочка» проведет 2 и 3 декабря в Курганской области, ставший уже традиционным марафон «Корзина доброты».

Для того, чтобы стать участником марафона по сбору продуктов для земляков, кто нуждается в такой поддержке, нужно купить в одном из магазинов продукты длительного хранения и при выходе отдать товар волонтеру. Это могут быть крупы, консервы, мука, масло, чай, сахар, варенье или сладости.

Затем волонтеры сформируют равноценные продовольственные наборы и организуют адресную доставку бесплатной продуктовой помощи людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию. При этом категория и количество получателей такой поддержки будет определена самим Благотворительным фондом.

Адреса супермаркетов «Пятерочка» – участников акции в Кургане: 4 микрорайон, 1Б, ул. Дзержинского, 29Г, ул. Урицкого, 36, ул. Некрасова, 9А.

Жители Курганской области также могут принять участие в других муниципалитетах региона, в том числе в Шадринске, Варгашах, Далматово, Каргаполье, Катайске, Макушино, Петухово, Целинном, Шумихе, Щучье, Юргамыше.

«Фонд продовольствия «Русь» является нашим социальным партнером, с которым мы сотрудничаем с 2020 года. За это время Благотворительный фонд передал для зауральцев, кто нуждается в такой продуктовой помощи, более 1700 продуктовых наборов. Хочу сказать спасибо всем участникам акции за неравнодушие и оказанную поддержку землякам», – отметила начальник Главного управления социальной защиты населения Курганской области Елена Юрьевна Ситникова.

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