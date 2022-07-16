Форум «Сильные идеи для нового времени» хотят сделать двухдневным

Очная часть форума «Сильные идеи для нового времени» будет проходить 19–20 июля в Москве. Организаторами мероприятия являются Агентство стратегических инициатив (АСИ) и Фонд Росконгресс.

Первый день пройдет в Центре международной торговли и будет посвящён работе в командах: состоятся панельные сессии по семи направлениям форума: кадры, технологии, социальная сфера, экология, развитие регионов, предпринимательство, «Открытый разговор»), а также презентации своих проектов лидеров предпринимательства.

Однако пленарное заседание решено провести 20 июля на территории ГЭС-2, в здании бывшей городской электростанции.

«Второй день работы форума будет посвящен презентации идей, которые должны внести значительный вклад в достижение национальных целей развития страны до 2030 года. Уверены, что подведение итогов форума «Сильные идеи для нового времени» станет вдохновением для финалистов и импульсом для будущих участников нашего форума», – отметили в пресс-службе форума.

Заявочная кампания на форум завершилась 20 мая. Идеи принимались на ideas.roscongress.org. Число участников превысило 311 тысяч человек из всех регионов России, подано 19,5 тысяч идей.

Эксперты уже определили топ-1000 и топ-200 идей форума. Сейчас бюро экспертного совета АСИ может утвердить топ-100 инициатив.