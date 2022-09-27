Фотографиями курганского студента украсили московские улицы

Фото студента Курганского техникума сервиса и технологий Вячеслава Чечулина появились на ситибордах города Москвы.

Молодой человек из Кургана стал лицом проекта «Билет в будущее» в рамках всероссийской акции и поделился своим успешным опытом профориентации. В основу всероссийской акции легли 37 самых ярких историй и отзывов, рассказанных школьниками и студентами, прошедшими весь цикл профориентационных форматов — от тестирования до мультимедийной экспозиции. Многие из них показывают, как важно вовремя выбрать профессию и не ошибиться, какое это имеет значение для будущего каждого ребенка, как это сделать с интересом.

Яркие примеры успехов детей из Белгорода, Кургана, Омской области, Буйнакска, Майкопа, Южно-Сахалинска, Краснодарского края, Нарьян-Мара, Великого Новгорода, Иваново, Черкесска, Республики Крым, Тамбовской области, Волгограда, Ижевска, Оренбурга и многих других показывают, насколько высок интерес школьников к самым востребованным сегодня профессиям врача, учителя, биолога, инженера, специалиста IT-сферы. Курганский студент Вячеслав Чечулин считает, что выбрал для себя самую творческую профессию, которая нужна во все времена.

- Благодаря проекту «Билет в будущее» я понял, что мое хобби — это и есть мое призвание, моя профессия. Уверен, что у меня все получится, и я смогу стать первоклассным поваром-кондитером, - делится со всеми Вячеслав.

Пресс-служба Департамента образования и науки Курганской области сообщает, что в скором времени фотографии и истории участников акции появятся в московском метрополитене на новых широкоформатных цифровых стендах.