Газета «Боевое слово» рассказала о борьбе с несанкционированными свалками

K мycopнoй тeмe наша газета вoзвpaщaeтcя c зaвиднoй peгyляpнocтью в любoe вpeмя гoдa. Стихийные свалки бытового мусора в чepтe сёл и зa их пpeдeлaми становятся настоящей экологической катастрофой.

Жители округа, видя места несанкционированных свалок, мусор, который сознательно бросили мимо контейнеров, отмечают, что это всего лишь плохая работа коммунальных служб. Но власти и коммунальщики обвиняют граждан в бескультурье и неаккуратности. И ведь они тоже правы – жители сами бросают мусор, где попало или устраивают свалки у рек, озёр, в лесах и даже на своих улицах.

Белозерское –центр нашего округа, очень хочется, чтобы жители других населенных пунктов, приезжая к нам, видели, что в нем живут люди трудолюбивые, заботящиеся о том, чтобы вокруг был порядок, чтобы их дети жили в обстановке уюта, тепла, света и красоты. В селе много ухоженных территорий, идет постоянное благоустройство, но не везде так все прекрасно.

Очередной рейд по несанкционированным свалкам, который стал настоящим «открытием», обозреватели редакции газеты провели на этой неделе. В ходе рейда мы побывали на многих улицах. Масштаб свалки в конце улицы Пичугина на перекресте с улицей Пионерской за газовым участком впечатляет и удручает. Пластиковые и стеклянные бутылки, пакеты и всевозможное тряпьё, старые вёдра и покрышки, рваная обувь и мешки, колючая проволока, обрезки пластиковых труб, пачки от чипсов и пакеты. Жители выбpacывaют отходы жизнедеятельности, кaк гoвopитcя, «нeoтxoдя oт кaccы» – за огородом. Хотя в населенном пункте оборудованы площадки для сбора мусора, стоят контейнеры и мусор вывозится регулярно.

Маленькое редакционное расследование с целью выяснить, кто же из жителей выбрасывает мусор, зашло в тупик. На вопросы, кто это делает, и почему вы не убираете, жители близлежащих домов недоумённо пожимают плечами и гневно высказываются в адрес «плохих людей», которые мусорят у них… Хотя практически весь хлам, которым засыпана территория прямо возле домов, – бытового характера, все жители улицы категорически отрицают свою причастность к беспорядку.

Что же получается, его сюда несут посторонние люди? Вероятность такого варианта небольшая. И, как всегда, «виновных нет», мусор никто не сбрасывает... Но он всё время откуда-то появляется.

Не так давно там уже убирали несанкционированную свалку, и какое-то время все было чисто. Но недолго так продолжалось, горы мусора растут.

Ошибается тот, кто рассчитывает остаться безнаказанным за такие действия. Если человека застанут с поличным за сбросом мусора в неположенном месте, его привлекут к административной ответственности – составят протокол, пригласят на заседание комиссии и оштрафуют на кругленькую сумму.

А в начале мая из-за шалости детей в этом месте горел камыш. Хорошо, что бдительные жители это заметили, пожарные прибыли вовремя и пожар был потушен. А ведь можно привести эту территорию в порядок, скосить камыш, убрать мусор. Главам сельсоветов пора принимать уже хоть какие-то меры по этому поводу.

Белозерцы одновременно и жалуются на мусор, и создают свалки сами. Проводятся субботники, убираются улицы и дворы. Затем снова, как по мановению волшебной палочки, появляется мусор. А ведь достаточно раз и навсегда решить для себя: я складываю мусор только в контейнер или готовлю мешки с мусором под вывоз. Если у каждого в голове приживётся такая светлая мысль и выработается привычка, то округ станет чистым.

Вопросы благоустройства требуют не только средств, но и усилий, внимания всех организаций, предприятий, всего населения. Свалки сами собой не появляются.

Ругаем «кого-то там», переводим стрелки на соседей... Говорим про экологию, а «бумажки» бросаем на землю… Всё копится, копится… Округ у нас большой, и места, куда можно выбросить мусор, ещё много...

Ольга Митрофанова. Газета «Боевое слово».

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