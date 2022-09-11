Газета «Новый мир», рождённая революцией, отмечает 105-летие

...В январе 1917 года в Кургане оставалась только одна газета – «Народная газета». Считалась она мелкобуржуазной. Курганский Совет рабочих и крестьянских депутатов хотел иметь свой печатный орган и типографию. Всё изменилось после Февральской революции. 5 марта новая власть провозгласила свободу слова, печати, союзов, собраний и стачек, а 27 апреля Временным Правительством было принято Постановление «О печати». И газеты в Кургане стали появляться, как грибы после дождя.

В марте вышли «Известия курганского Совета рабочих и солдатских депутатов». В издании сразу была обозначена поддержка Временному Правительству и основной лозунг – «война до победного конца». К осени появились мнения, что редакторы направили газету «в меньшевистское русло», и вместо «Известий» появилась газета «Новый Мир». Издателем так и остался Совдеп, самым известным редактором тех лет считается рабочий-металлист Иван Яковлевич Пуриц, расстрелянный белочехами 15 сентября 1918 года в числе 10 курганских комиссаров.

Итак, первый номер газеты «Новый Мир» – сентябрь, 1917 год. Прошло ровно 105 лет.

В рубрике «Местная жизнь» газета пишет о предстоящем увеличении цен на хлеб. Это вызывает среди городского населения много разговоров, особенно среди людей малосостоятельных. «Это мера Временнаго Правительства разсматривается многими, как первый шаг и повод для увеличения цен на все другие продукты сельскаго хозяйства. Она тяжело отразится на бюджете средних и мелких служащих и особенно на бюджете городской бедноты».

Выпуск завершает письмо солдата В. Королева с обращением к Исполнительному Комитету Совета рабочих и солдатских депутатов города Кургана о том, чтобы никоим образом не допустить участие Японии в войне и усиления Соединенных штатов в обеспечении наших железных дорог. Письмо заканчивается словами: «Да здравствует Свобода и Революция!»

Уважаемые читатели, если у вас дома хранятся экземпляры «Нового Мира» («Красного Кургана», «Советского Зауралья») прошлых лет, если вам особенно дороги какие-то строки в этих газетах и хочется поделиться воспоминаниями – добро пожаловать. Пишите, звоните, мы будем рады предоставить вам площадку для выступления, в газете или в Интернете. Телефон 8 (3522) 46-64-47, Эл. почта: gazetanm@mail.ru, соцсети: ВКонтакте и Одноклассники.

Василий Малухин.

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