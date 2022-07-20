Газета «Вестник района» рассказала о возрождении картингового спорта в Половинном

Газета «Вестник района» на протяжении десятилетий, как и большинство «районок» Зауралья, поддерживает и пропагандирует здоровый образ жизни, занятия жителей спортом и физкультурой, выступает организатором некоторых соревнований. Более полувека «Вестник района» проводил легкоатлетическую эстафету, а более десяти лет назад переключился на поддержку уникального для Курганской области вида спорта – зимнего картинга.

Почему уникального? Потому что и сегодня им занимаются немногие, потому что это технический вид, финансово затратный, требующий силы духа и отваги. Половинное является центром картинга, пронеся любовь к нему с 80-х годов прошлого столетия, возродив его вновь в этом веке. Здесь выросли семейные династии гонщиков, картингом занимаются и дети, в Доме детского творчества работает технический клуб «Карт».

«Когда мы возрождали картинг, а первые годы он держался исключительно на плечах энтузиастов, нам очень помогла редакция газеты, - отмечает главный судья соревнований на протяжении всех лет Вячеслав Чернышков. – Писали, рассказывали, вели репортажи с каждого соревнования, готовили материалы для областной газеты «Новый мир» и привлекали, таким образом, внимание к этому виду спорта, а участников гонок становилось больше. К нам на картодром приезжали гонщики из Кургана, Шадринска, Альменево».

Сегодня половинцы каждую зиму принимают у себя до полусотни спортсменов не только из Кургана и Шадринска, но и Тюмени, Челябинска, Екатеринбурга и Свердловской области. Серия соревнований – именная, на приз героев труда, войны, земляков, погибших при исполнении служебного долга. Одно из таких соревнований – на приз редакции газеты «Вестник района» и депутатов областной Думы. Начинали мы его совместно с депутатом Александром Сапожниковым, продолжаем – с Маратом Исламовым.

Второй год по итогам сезона редакция газеты называет лучшего пилота по версии «Вестника района», вручает ему кубок, грамоту и приз. Кроме того, редакция газеты является главным информационным спонсором соревнований.

Галина Абрамова. Газета «Вестник района».

Фото автора.

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