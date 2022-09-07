Гендиректор «Курганских прицепов» рассказал, как удаётся развивать производство в условиях санкций

Более 50 предприятий Урала представили спецтехнику и оборудование на выставке «КурганСпецПром-2022».

Форум стартовал сегодня, 7 сентября, на Троицкой площади в Кургане. Два дня промышленники Урала будут демонстрировать потенциал в области машиностроения, импортозамещения, экономическую и технологическую независимость в условиях санкционного давления. Один из флагманов машиностроения в нашем регионе - завод «Курганские прицепы» - смог преодолеть трудности, вызванные введением против России ограничительных мер.

- Рынок прицепов в России мощный, высокая конкуренция, и импортных производителей очень мало. Но элементы, из которых делаются прицепы, были и импортные. Наш прицеп на 95% локализован у нас. Это запчасти, которые используются в нашем автопроме. Плюс все остальное мы делаем у себя на предприятии. У нас предприятие полного цикла: резка, рубка, сварка, оцинковка, покраска, шьём тенты, сборка прицепов. Были сложности с поставками тех 5% импортных комплектующих, но сейчас цепочки логистические восстановились, проблем нет. Все остальное выпускаем сами, - рассказал генеральный директор предприятия Александр Тупицын.

В рамках форума представители власти и бизнеса обсудят повышение экономической независимости и конкурентоспособности российских производителей, импортозамещение компонентов и комплектующих, современные стандарты производства, решение проблем сервисного сопровождения импортного оборудования, развитие инноваций и промышленной модернизации предприятий, государственные программы поддержки, кредитование и субсидирование, экспорт продукции.

Завтра будут организованы посещения производственных площадок промышленных предприятий региона, также запланирован тест-драйв.

Фото Николая Пушилина.

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