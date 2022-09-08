Гендиректор «Курганстальмоста» стал «Золотым человеком системы образования»

Генеральный директор предприятия «Курганстальмост» Дмитрий Парышев удостоен звания «Золотой человек системы образования», которое было введено в этом году Общественным советом при департамента образования и науки Курганской области.

Награду Дмитрий Парышев получил сегодня, 8 сентября, во время открытия детского сада в селе Введенском из рук губернатора Вадима Шумкова.

«Три наших последних садика — в Шадринске, Большом Чаусове и Введенке – это, на мой взгляд, уникальные и интересные детские сады, в которых постоянно много света, есть релакционная зона, где дети могут собираться, и нет тех клетушек, которые раньше были в детских садах. Они более обширные, просторные и солнечные, сделаны входные стеклянные группы, чтобы был обзор. Такие сады нужно строить не только в районах, но и в городе. Будем стараться, чтобы это стало тенденцией», - поделился Дмитрий Парышев.

Василий Малухин. Фото автора.

Читайте наши новости также в "Одноклассниках", "Вконтакте" и на телеграм-канале.