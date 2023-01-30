Генерал Шумилов вошёл в историю как военачальник, пленивший в Сталинграде самого фельдмаршала Паулюса

Ровно 80 лет назад, 31 января 1943 года, наш земляк генерал Михаил Шумилов провёл допрос пленённого им немецкого фельдмаршала Паулюса

... 8 декабря 2009 года в Кургане на Аллее Героев был установлен бюст нашего прославленного земляка – генерала Михаила Шумилова. Того, чьим героизмом и полководческим талантом была одержана победа в Сталинградской битве, того, кто 80 лет назад посмотрел в глаза плененному фашистскому псу – фельдмаршалу Паулюсу.

«Передо мной стоял первый плененный Красной Армией генерал-фельдмаршал немецких войск. Я с большим интересом рассматривал Паулюса, того, кто непосредственно разрабатывал план «Барбаросса». Он же командовал 6-й немецкой армией, войска которой хотели стереть с лица земли Сталинград», – вспоминал Михаил Степанович.

Паулюса взяла в плен 64-я армия, которой командовал Шумилов. 31 января 1943 года в Бекетовке (сохранившийся поныне микрорайон в Волгограде) допросил немца.

Михаил Степанович Шумилов родился в ноябре 1895 года в селе Верхняя Теча Шадринского уезда, тогда еще Пермской губернии, в крестьянской семье. Окончил учительскую семинарию. «Нашим предком был крестьянин Алексей Митрофанович Шумилов, уроженец Великого Устюга. В начале XVIII века «от хлебной скудости» ушел он с тремя сыновьями в Сибирь», – написала в воспоминаниях внучка Михаила Степановича Ирина Александровна Осипова.

К концу января в городе сражались за каждый дом, разведка искала, где находится немецкое командование. В это время поступила информация о том, что Гитлер присвоил командующему 6-й армией Паулюсу звание генерал-фельдмаршала. Этот жест фюрера означал требование не сдаваться ни при каких обстоятельствах и драться до последнего солдата.

Один из участников пленения Паулюса, подполковник Мутовин, записал в своем дневнике: «Отправляя нас в качестве ответственных парламентеров для ведения переговоров о капитуляции войск и штаба 6-й немецкой армии, командарм Шумилов дал нам предельно четкие указания: «Надо принять все меры предосторожности и в то же время проявить настойчивость и, если хотите, дипломатическую сметку, чтобы взять фельдмаршала Паулюса живым. Повторяю –живым».

Генерал-майор Ласкин и комбриг Бурмаков по приказу Шумилова встретились с Паулюсом в его комнате в подвале универмага, окруженного советскими солдатами, официально уведомив его о пленении. После завершения всех формальностей генерал-фельдмаршал, а также начальник его штаба генерал-лейтенант А. Шмидт и 1-й адъютант полковник В. Адам были доставлены на командный пункт 64-й армии, который располагался в деревянном доме на улице Красноуфимской в Бекетовке. Во время переезда на КП 64-й армии Ласкин, обращаясь к Паулюсу, заметил: «Вы, генерал, неважно выглядите». На что Паулюс ответил: «Да, это ужасно… Позорная капитуляция, страшная трагедия солдат. А ведь до сих пор шестая армия считалась лучшей сухопутной армией вермахта…»

«Не хотел дед писать о пережитом: считал, что дело военных – защищать Родину, а писать – дело литераторов. Но забыть о войне он никогда не мог. Считал Сталинградскую битву одной из самых тяжелых, говорил, что посылал солдат на верную смерть и тяжело переживал это. Поэтому он хотел и сам после смерти лежать в Сталинградской земле, рядом с прахом его воинов, павших в Великой битве на Волге. Жители легендарного города выполнили его последнюю просьбу. Он умер 28 июня 1975 года. Под троекратный залп воинского салюта М.С. Шумилова похоронили на Мамаевом кургане», – написала внучка полководца Ирина Александровна.

Шумилов с большим интересом смотрел на одного из тех, кто разрабатывал план «Барбаросса». Немцы подняли правую руку в нацистском приветствии со словами: «Хайль Гитлер!». Михаил Степанович резко ответил, что здесь нет Гитлера, а перед ними командование 64-й армии, войска которой их пленили, и потому, сказал он: «Извольте приветствовать так, как положено». Пленные военные подчинились. Шумилов потребовал от Паулюса отдать приказ прекратить огонь во избежание лишних жертв. Однако Паулюс повторил, что он уже не командует и отдать подобный приказ не может: «Русский генерал поступил бы так же, как и я. Я имел приказ драться и не должен был нарушать этот приказ».

Весь допрос плененных Шумилов провел с большим искусством, затем пленных пригласили на обед. За столом Паулюс весьма осторожно прикасался и к содержимому бокала, и к еде. На вопрос Шумилова, почему фельдмаршал так осторожен к пище, Паулюс ответил, что за последнее время он очень мало ел и сейчас боится перегрузить желудок.

Через много лет, в день празднования 30-летия Сталинградской победы, у Михаила Степановича спросили: «Вот уехал плененный 64-й армией генерал-фельдмаршал. Наступила тишина над развалинами Сталинграда. Какие мысли и чувства владели вами в эти минуты?» «Подумалось, – ответил М. С. Шумилов, – что самое трудное позади. Будут еще десятки и сотни ожесточенных схваток, но тяжелее уже не будет. После всего пережитого мы стали покрепче духом, умнее. Противник теперь перед нами – битый, основательно битый. Это мы все почувствовали».

Василий Малухин, по материалам книги «Герои Сталинградской битвы» Ильи Родимцева и Светланы Аргасцевой, вышедшей в 2018 году в серии ЖЗЛ.

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