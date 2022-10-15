Геоглиф «силаVправде» появился в Кетовском округе

В селе Пименовка Кетовского округа 14 октября высадили геоглиф «силаVправде».

На площади 2,5 гектара высажено 10 тысяч саженцев. Участие в акции по созданию 700-метровой надписи из хвойных деревьев вместе с губернатором Вадимом Шумковым приняли директор департамента гражданской защиты, охраны окружающей среды и природных ресурсов Курганской области Станислав Носков, глава Кетовского муниципального округа Олег Язовских и студенты Курганского государственного колледжа, сообщили в пресс-службе главы региона.

Геоглиф будет виден с высоты птичьего полета. Он высажен в поддержку специальной военной операции и защитников Родины в рамках всероссийской акции «Сохраним лес».

Это уже третий геоглиф в регионе, посвященный историческим событиям.