Герман Травников готовится отметить свое 85-летие

15 декабря 2022 года, в День рождения знаменитого акварелиста, в 15:00 в Курганском областном художественном музее им. Г.А. Травникова открывается персональная выставка «Память сердца» народного художника РФ, Почетного гражданина Курганской области Германа Алексеевича Травникова, посвященная его 85-летию.

В экспозицию выставки войдет около 200 произведений масляной и акварельной живописи, рисунков и гравюр, выполненных в разных жанрах и в разные периоды творчества. Зрители увидят листы из знаменитых акварельных серий, созданных в Зауралье и в многочисленных поездках художника по миру: Русский Север и Урал, Карелия и Дальний Восток, Сибирь и Кавказ, Средняя Азия и Армения, Польша и Болгария, Турция и Египет, Швейцария и Тунис.

Герман Алексеевич Травников представит на выставке значительное количество портретов своих земляков, в том числе деятелей культуры и искусства. Весомо и разнообразно прозвучит в экспозиции тема родного Зауралья и малой родины художника - родной Мехонки (село Мехонское). Экспозицию дополнят стихи и высказывания Германа Травникова о пейзаже и акварели, путешествиях и памяти детства, о любви к родной земле.

Выставка продлится до 30 января 2023 года. Работает программа «Пушкинская карта».

Фото Николая Пушилина.

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