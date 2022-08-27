Героям операции Z посвятили документальный проект

Информационный портал LIFE совместно с телеграм-каналом Shot выпускают документальный проект "Герои операции Z" о героях-участниках специальной военной операции. В проекте собрано более ста небольших видеороликов, в которых военные, медики и добровольцы рассказывают о совершённых подвигах за первое полугодие 2022 года.

Документальный проект можно посмотреть на сайте и во всех социальных сетях, а также в телеграм-канале Shot и на сайте проекта

Это небольшие рассказы очевидцев о тех, кто сажает подбитые горящие самолёты, кто выводит из окружения солдат, кто совершает сложные тактические манёвры и до конца стоит на своих рубежах ради мирного неба над головой. Героями каждого видеоролика становятся мужчины и женщины, профессиональные военные и добровольцы, те, кто родился в Донбассе и освобождает Родину от врага, и те, кто приехал на Украину из России, не захотев остаться в стороне. Все они ежедневно совершают подвиги, достойные подвигов своих предков, спасших мир от фашистских захватчиков.

И проходят они путь с высоко поднятой головой. Проявляют невероятную смелость и выдержку. Создавая о них материал, порой невозможно подобрать слова, чтобы описать героев как можно подробнее и показать их в полный рост.