ГИБДД: В Курганской области участились случаи ДТП с участием молодежи

По данным регионального управления ГИБДД, за два месяца 2023 года по вине молодых водителей, стаж которых не превышает двух лет, произошло восемь дорожно-транспортных происшествий. В этих авариях три молодых человека погибли и 11 получили травмы.

Самыми частыми нарушениями правил дорожного движения является выезд на полосу встречного движения, пренебрежение при обгоне и очередности проезда перекрестков.

В Госавтоинспекции сообщили, что в регионе подготовкой кандидатов в водители занимаются 42 образовательные организации. Однако в ведомстве утверждают, что подготовка в автошколах до сих пор остается недостаточной. В частности на это указывает такой факт, что доля курсантов, пытавшихся сдать экзамены на водительское удостоверение, становится все меньше. Например, в условиях дорожного движения только 17% кандидатов получают отметку «сдал». Так, жительница Кургана дорожную часть экзамена провалила 28 раз. Тем не менее, результаты по теории лучше, с первого раза смогли сдать 65% кандидатов в водители

Всего в регионе в прошлом году влились в ряды водителей почти 10 тысяч курганцев.

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