Гинекологи рекомендуют жительницам Зауралья не затягивать с беременностью

Россиянки решаются завести первого ребёнка в возрасте 25-26 лет.Таковы данные Росстата.

Как уверяют гинекологи, оптимальное время для рождения малыша - 20 - 30 лет. Если у мужчин биоматериал может быть пригоден для зачатия ребёнка и в 18, и в 50 лет, то у женщин с этим вопросом возникают некоторые сложности. Яйцеклетки стареют вместе с их хозяйкой.

«Сейчас можно провестирасчёты рисков, но они, к сожалению, не 100%-ые. Если попали в группу риска по каким-либо генетическимзаболеваниям, то берём материал, а эти технологии отработаны на малом сроке беременности, получаем сразу кариотип (полный хромосомный набор клетки человека)малыша, который уже заложен. Если этот кариотип в норме, дальше спокойновынашиваем беременность. Главное, чтобы соматика не помешала», - комментирует главный врач Курганского областного перинатального центра Татьяна Осина.

Возраст оказывает большое влияние на вынашивание беременности, потому что женщины к 38 или 40 годам подходят с грузом тех или иных заболеваний.

По словам Татьяны Осиной, здесь важны консультирование перед планированием беременности с предгравидарной подготовкой, ранняя постановка на учёт, скрининги, расчёты рисков, обследования, ну и благополучное родоразрешение.

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