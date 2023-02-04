Гиви Сепиашвили: «Нельзя оставлять без внимания любые кожные патологии»

4 февраля отмечается Всемирный день борьбы с раком. Наш эксперт – главный внештатный специалист Департамента здравоохранения Курганской области, главный врач Курганского областного онкологического диспансера, кандидат медицинских наук Гиви Гиоргиевич Сепиашвили – рассказал о специфическом виде онкологии, к которому некоторые относятся легкомысленно, полагая, что это «не так серьезно».

– Гиви Гиоргиевич, насколько оправданно такое беспечное отношение к кожным недугам?

– Ни в коем случае нельзя оставлять без внимания любые кожные патологии. Кожа, как известно, самый большой орган человеческого тела. Вместе с подкожной клетчаткой она составляет 15–20% массы тела. И она имеет свойство всю жизнь получать какие-то травмы – механические, либо вследствие ультрафиолетового излучения – солнечные ожоги, либо какое-то химическое воздействие. Или это могут быть рубцы после аварии. Или носит человек обувь, которая постоянно трёт, рубашку с воротником, который постоянно трёт. И в области этих травм могут появляться травматозные разрастания, пигментные образования. Они бывают телесного цвета, тёмно-коричневые, коричневые, голубой окраски. Образования со временем могут разрастаться, увеличиваться. Возникает зуд кожи, рядом появляются чёрные точки. При таких симптомах пациент должен немедленно обратиться к дерматологу и затем к онкологу. Отмечу, что рак кожи сегодня занимает первое место в России в структуре заболеваемости злокачественными новообразованиями.

– При каких именно признаках надо срочно обращаться к врачу?

– Если ваши родинки поменяли форму, цвет, разрослись, стали кровоточить – всё это повод пойти к врачу. Изменения могут быть разного характера, может быть, этот пациент уже имел какие-то разрастания в виде полипов, невусов. Но они всю жизнь могли не доставлять ему никакого беспокойства, а в возрасте за 60 лет, за 70, если человек подвержен этому заболеванию, у него может возникнуть базальноклеточный рак кожи на открытых частях тела, таких как голова, шея. Онкология может поразить лобную часть, щеку, спинку носа, верхнее или нижнее веко либо даже волосистую часть головы.

Что касается остальных участков, таких как руки, ноги, спина, живот, там тоже возникает базальноклеточный рак, но это бывает редко, в основном на этих участках развивается плоскоклеточный рак – после травм, ожогов, рубцовых изменений.

– Наиболее опасное кожное заболевание?

– Меланома кожи – это пигментная злокачественная опухоль, которая даёт метастазы, в этом и состоит её особая опасность. Встречается это заболевание независимо от возраста, начиная с 15–20 лет, может возникнуть и в 30–40 лет, и в 50–60. Но важно знать, что бывают беспигментные опухоли, беспигментные меланомы, которые могут встречаться хоть где – и на слизистых оболочках полости рта, и даже на глазном яблоке, на слизистой влагалища или прямой кишки. Такие опухоли мы нередко оперируем.

– Если у человека есть родинки, но они его не беспокоят, не меняют форму и цвет, их всё равно надо периодически показывать специалисту?

– Да, если они в спокойном состоянии, то всё равно человек должен проконсультироваться, чтобы узнать, требуется ли что-то сделать для профилактики онкологического заболевания. И предостерегу: без консультации онколога ни в коем случае нельзя удалять такие образования на коже, особенно пигментные!

– То есть народные методы, прижигания, травки исключены?

– Самолечение противопоказано! Например, многие знают траву чистотел и начинают ею прижигать образования на коже. И это одна из причин того, что мы получаем потом уже метастатические меланомы. А меланома – это самая злокачественная опухоль, которая даёт метастазы куда угодно. Они могут поражать и печень, и лёгкие, и головной мозг.

– Существует профилактика рака кожи?

– Безусловно. Во-первых, профилактика заключается в том, чтобы предупреждать повреждения кожи – избегать солнечных ожогов, травмирования. Запомните: солнце как полезно, так и опасно! Во-вторых, кроме этого существует еще и хирургическая профилактика, направленная на раннее выявление рака или предраковых состояний. При этом обязательно проводятся гистологические исследования, используется дерматоскоп.

Пигментные опухоли обычно мы не имеем права скоблить, мы должны их удалить, исследовать сразу. Но если есть подозрение на рак, ни в коем случае под местной анестезией их нельзя удалять. Немало известно случаев, когда хирурги, не настороженные в плане онкопатологии, делали это, не соблюдая онкологические каноны, и в результате пациент получал быстрое прогрессирование болезни и процессы метастазирования.

– Скоро весна, к лету хочется иметь красивый загар...

– Будьте осторожны в любом возрасте. Не приносите в жертву здоровье и жизнь ради загара. Кожа, постоянно получающая солнечный ожог, в результате лет через 20–30 может переродиться, об этом надо помнить. Имейте в виду, что светлокожие, голубоглазые, светловолосые люди подвержены более сильному воздействию солнечных лучей.

Рекомендуется принимать солнечные ванны постепенно, чтобы кожа привыкла к воздействию солнца и не получила сразу солнечный ожог. Загорать можно, но только в безопасные часы: до 12 дня. А затем, с 12 до 17 часов, – отдых. Вечером тоже можно постепенно получать загар.

И возьмите за правило внимательно осматривать свою кожу. Наблюдайте близких. Проверяйте, не появилось ли каких-нибудь нежелательных изменений. Если на теле больше 20–25 штук тёмных пятен, то есть наблюдается гиперпигментация кожи, обязательно надо получить консультацию онколога.

•До 10% раковых заболеваний связаны с генетической мутацией. 27% смертей от рака связаны с употреблением табака и алкоголя.

•Ежегодно регистрируется 19,3 миллиона новых случаев рака. Тем не менее 30–50% всех видов рака можно предотвратить. Снижайте риск за счет более здорового образа жизни, регулярного обследования и раннего выявления, своевременного лечения предраковых заболеваний.

•10 миллионов человек в мире умерли от рака в 2020 году. Это эквивалентно населению Бангкока или вдвое больше населения Ирландии.