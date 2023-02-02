Глав городов и округов собрали в правительстве региона на учебу

Особое внимание уделили вопросам, от которых зависит безопасность жителей области – подготовке к пожароопасному и купальному сезонам, весеннему половодью. Обсужден комплекс мер, направленных на обеспечение безопасности людей на водных объектах. Об этом рассказала заместитель губернатора области Оксана Куташи в своем телеграм-канале.

«В очередной раз напомнили коллегам из муниципалитетов о важности работы с обращениями граждан. Они помогают своевременно выявить проблемы на местах и оперативно принять меры по их устранению. Такие регулярные тренинги и семинары позволяют эффективнее выстроить работу в каждом муниципальном образовании, помогают понять, что общими усилиями мы движемся в нужном направлении», - написала Оксана Куташи.