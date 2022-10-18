Глава Целинного муниципального округа встретился с мобилизованными земляками

Для мобилизованных из Целинного муниципального округа закупили зимние комплекты «горка», обувь, рюкзаки, перчатки, балаклавы и многое другое.

Помимо этого упаковали генератор, квадрокоптер, бензопилы, бинокли. Также принимали посылки от родных и близких, отдельно от них закупили продукты и предметы первой необходимости. «Дети написали очень искренние письма нашим защитникам. Пчеловоды приготовили мед для поддержки организма и профилактики простуды», - рассказал глава округа Александр Сытов в своём телеграм-канале.

Сегодня, как и обещал, он отправился в Елань с обмундированием и гуманитарной помощью. В учебной части удалось встретиться с бойцами из Целинного. Мужчины были рады не только посылкам, но и горячим приветам и пожеланиям.

Александр Сытов отметил: «Настроение у целинников боевое, бодрое. Надёжные, смелые мужики, наша гордость, наша опора, наша надежда». Глава Целинного окгруга выслушал просьбы и вопросы, сейчас с ними разбирается. По всему услышанному будут приняты решения, о которых Сытов пообещал рассказать чуть позже.

Фото с телеграм-канала главы Целинного муниципального округа Александра Сытова.

#МыВместе#СвоихНебросаем

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