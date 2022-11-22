Глава Целинного округа выразил соболезнования родственникам погибших в пожаре детей

Глава Целинного муниципального округа Александр Сытов написал в личном аккаунте в социальной сети «Вконтакте»: «Администрация округа выражает соболезнования родным и близким погибших детей. Это большая трагедия для всех нас».

Руководитель муниципалитета также попросил жителей округа серьезным образом отнестись к соблюдению правил пожарной безопасности. «Это наша с вами, взрослых, территория ответственности», - добавил Сытов.

Ранее мы сообщали, что сегодня в частном доме деревни Подуровка Целинного муниципального округа Курганской области случился пожар, который унёс три детские жизни, пострадали двое взрослых.

По словам Александра Сытова, семья находилась под патронажем соцслужб. Также он утверждает, что в сгоревшем доме перед отопительным сезоном была проведена проверка исправности печного оборудования и установленного автономного пожарного извещателя. При посещении семьи печь и извещатель находились в исправном состоянии. Семье вручили памятки.

Глава округа сообщил, что в Целинном округе по поручению губернатора Вадима Шумкова создан оперативный штаб, который на месте занимается расследованием причин пожара. Также будут определены меры по оказанию помощи пострадавшим.

Фото с личной страницы Александра Сытова в соцсети «Вконтакте».