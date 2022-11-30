Глава Кургана: «Мы нацелены на то, чтобы создать горожанам праздничное новогоднее настроение»

В центре внимания - подготовка города к новогодним праздникам и праздничное оформление улиц, зданий и общественных территорий.

«Мы нацелены на то, чтобы создать горожанам праздничное новогоднее настроение. В рамках сегодняшнего объезда совместно с коллегами из СУЭНКО было принято решение увеличить количество гирлянд на центральных улицах, в частности, на улице Ленина, и отремонтировать архитектурную подсветку зданий там, где это необходимо. Центр города украсят праздничные инсталляции и фотозоны. Перед АТИ и Департаментом экономического развития, предпринимательства и торговли поставлена задача отработать с собственниками коммерческих объектов вопрос о новогоднем украшении входных групп и витрин зданий магазинов, офисов, предприятий сферы общественного питания», - рассказала Елена Ситникова.

По словам главы города, некоторые магазины и кафе уже активно работают над праздничным оформлением, но часть объектов сферы бизнеса до сих пор так еще и не приступала к подготовке к новогодним праздникам.

«В декабре мы активно продолжим работу над созданием новогоднего настроения и приглашаем присоединиться к этой работе представителей бизнес-сообщества и всех жителей Кургана», – утверждает глава города.

Ранее мы сообщали , в этом году город к праздникам будет украшен в едином стиле, в соответствии с концепцией, разработанной департаментом архитектуры, строительства и земельных отношений. В основе концепции – советские новогодние открытки.

В администрации Кургана отметили, что власти не намерены приобретать новые украшения, - все остальное за счет меценатов. Основной праздничной площадкой станет центральная площадь.

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