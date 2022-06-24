Глава Кургана: «Наши дети – самые талантливые и красивые!»

Золотая медаль станет первой, но наверняка не последней наградой в жизни нынешних выпускников курганских школ. Об этом сегодня, 24 июня, на торжественной церемонии вручения медалей, которая прошла во Дворце детского и юношеского творчества, завила глава города Кургана Елена Ситникова.

- Мы безмерно рады тому, что у нас такие талантливые, активные и самые красивые дети! Мы не устаем их чествовать, очень любим и очень ценим, - заявила Елена Ситникова.

В этом году из школ Кургана выпушено полторы тысячи одиннадцатиклассников. Из них 135 человек за успехи в обучении удостоены золотых медалей, то есть практически каждый десятый. Примечательно, что золотых медалистов подготовили не только гимназии, но и обычные общеобразовательные школы города.

- Это награда за успехи не только в последние годы обучения. Это награда за все 11 непростых лет, которые ребята провели в школе. Это награда за их труд и старание во все это время. Считаю, это достойно того, чтобы быть отмеченным особым образом, - выразила уверенность глава Кургана.

Николай Волков.

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