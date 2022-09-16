Глава Кургана объяснила ветеранам необходимость столь масштабного ремонта инженерных коммуникаций

Глава города Елена Ситникова рассказала курганским ветеранам о серьезной работе по благоустройству и развитию города, проводящейся сегодня в Кургане, чтобы сделать его лучше, комфортнее и удобнее для жизни. Важный для горожан аспект – ремонты инженерных коммуникаций. Средняя изношенность сетей по городу составляет около 90%, поэтому городская администрация совместно с правительством Курганской области и ресурсоснабжающими организациями приняли решение изыскать средства, чтобы начать не просто точечный ремонт, а полную замену изношенных сетей, подчеркнула Елена Ситникова.

В этом году в Кургане проводится масштабный ремонт инженерных коммуникаций. На улице Максима Горького (на участке от улицы Томина до улицы Савельева) завершается замена магистрального трубопровода, подающего теплоноситель и горячую воду, сообщили в пресс-службе администрации города. Ранее здесь постоянно происходили аварии, ремонтные работы давали лишь краткосрочный эффект, жители постоянно испытывали неудобства. Поэтому совместно с правительством Курганской области, при поддержке губернатора региона Вадима Шумкова было принято решение о полной замене изношенных теплосетей на данном участке, сообщили в горадминистрации.

Также в настоящее время проводится капитальный ремонт сетей водоснабжения и водоотведения общей протяженностью около 3,5 километров на улице Коли Мяготина. Сейчас активно ведутся работы на перекрестке улиц Коли Мяготина и Пролетарская. К 25 сентября проезд на Некрасовский путепровод планируется открыть для движения. В ближайшие два-три года будут заменены все сети на улице Коли Мяготина, включая ливневую канализацию.

Такие масштабные ремонтные работы и связанные с ними перекрытия движения, безусловно, доставляют временные неудобства горожанам. Но без замены изношенных инженерных коммуникаций невозможно дальнейшее развитие города, подчеркнула Елена Ситникова. Курган продолжает расти, активно реализуются участки под застройку, а новые здания невозможно подключить к старым ветхим сетям, уточнили в пресс-службе муниципалитета.

Ремонты, которые сейчас проводятся на улицах Максима Горького и Коли Мяготина, повысят качество жизни курганцев, позволят в будущем избежать аварий, «раскопок» и длительных отключений горячего водоснабжения. Отметим, в ходе ремонтных работ обновляются также все вводы сетей в многоквартирные жилые дома.

По словам главы города, в ближайшие годы полностью заменить сети планируется также на улице Карла Маркса и проспекте Конституции. Для проведения масштабных ремонтных работ выбираются наиболее проблемные участки, где нередко происходят аварии.

Фото с сайта администрации города Кургана.

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