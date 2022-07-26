Глава Кургана отсоветовала горожанам купаться в Тоболе

По сообщению администрации города Кургана, из-за жаркой погоды, которая способствовала размножению бактерий, качество воды в реке Тобол ухудшилось. Однако, пробы на «Бабьих песках» соответствуют нормам СанПиН.

Администрация города рекомендует курганцам временно воздержаться от купания в реке Тобол в месте для отдыха и купания «Бабьи пески».

При этом в мэрии пояснили, что это явление природное и серьёзной опасности для человека не представляет. Однако купаться в такой воде, тем не менее, не рекомендуется.

Власти Кургана еще раз напомнили, что Центр гигиены и эпидемиологии в Курганской области регулярно, каждые 10 дней, проводит отборы проб воды во всех официально разрешённых местах для купания.

Администрация города обещает проинформироавть горожан о возможности возобновить купания в данном месте отдыха.

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