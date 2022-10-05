Глава Кургана поблагодарила педагогов за талант и любовь к детям

Глава города Кургана Елена Ситникова в своём телеграм-канале поздравила педагогов:
- Труд учителя во все времена был и остается одним из самых почетных. Педагоги отдают детям свою душу, энергию, силы и внимание, оставаясь для них не только наставниками, но еще друзьями и помощниками, которые всегда поддержат и подскажут.
Мы ценим и уважаем ваш непростой и такой нужный труд. Вы - наша гордость.
Благодаря вашему профессионализму и мудрости наши дети побеждают на всероссийских и международных олимпиадах и конкурсах, показывают стобалльные результаты по ЕГЭ, а затем поступают в высшие учебные заведения. Спасибо за ваш талант, верность профессии и искреннюю любовь к детям!
Дорогие учителя! От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником.
Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, а ваши ученики пусть всегда радуют вас своими успехами.
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