Глава Кургана поблагодарила педагогов за талант и любовь к детям

Глава города Кургана Елена Ситникова в своём телеграм-канале поздравила педагогов:

- Труд учителя во все времена был и остается одним из самых почетных. Педагоги отдают детям свою душу, энергию, силы и внимание, оставаясь для них не только наставниками, но еще друзьями и помощниками, которые всегда поддержат и подскажут.

Мы ценим и уважаем ваш непростой и такой нужный труд. Вы - наша гордость.

Благодаря вашему профессионализму и мудрости наши дети побеждают на всероссийских и международных олимпиадах и конкурсах, показывают стобалльные результаты по ЕГЭ, а затем поступают в высшие учебные заведения. Спасибо за ваш талант, верность профессии и искреннюю любовь к детям!

Дорогие учителя! От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником.

Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, а ваши ученики пусть всегда радуют вас своими успехами.