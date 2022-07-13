Глава Кургана поручила ускорить темпы работ по благоустройству школы №11

В курганской школе №11 благоустраивают территорию.

Подрядчик уже частично установил бортовые камни по периметру школы, выкорчевал ветхие аварийные деревья, демонтировал и убрал старое покрытие прилегающей к образовательной организации территории и уложил основание из щебня для последующего асфальтирования. Плиты на прилегающей к школе территории решено не демонтировать. Они послужат прочным основанием для нового покрытия, благодаря которому после проливных дождей вода не будет собираться у здания. На следующей неделе подрядчик приступит к демонтажу старого ограждения, чтобы на его месте возвести новое, в котором предусмотрены пять калиток и двое ворот, сообщили в пресс-службе администрации города.

По словам подрядчика, сейчас выполнено 40% от запланированного объёма работ. «Работы предстоит много, поэтому подрядчику рекомендовали ускорить темпы, чтобы к началу учебного года школа могла встретить своих учеников обновлённой», – отметила глава города Кургана Елена Ситникова.

Напомним, в прошлом году в средней школе № 11 завершился комплексный капитальный ремонт, окончания которого дети, родители и педагоги ждали с нетерпением. От старого здания практически остались лишь стены. Крыша, фасад, полы, внутренняя отделка, окна и двери, даже мебель и техническое оборудование для столовой полностью обновлены.

Фото с сайта администрации города Кургана.