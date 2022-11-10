Глава Кургана пожелала полицейским новых побед, крепкого здоровья, счастья, благополучия

Уважаемые сотрудники и ветераны органов внутренних дел города Кургана!

Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации!

Ваш самоотверженный труд всегда был гарантией спокойной жизни горожан, порядка и безопасности на улицах Кургана. Вы мужественно защищаете закон, интересы наших граждан. Именно от вашего труда напрямую зависит благополучие нашего общества, дальнейшее развитие нашего города как удобного, комфортного, безопасного места для жизни и работы, для саморазвития и самореализации.

Без выходных и праздников, день за днем вы исполняете свой профессиональный долг. Это требует от каждого из вас собранности, ответственности, умения оперативно принимать решения и действовать в непростых ситуациях.

Особые слова признательности ветеранам органов внутренних дел Кургана. Спасибо за ответственное исполнение служебных обязанностей, за неподдельный патриотизм, за сохранение славных традиций и передачу их тем, кто приходит вам на смену.

От всего сердца благодарю вас за верность долгу и достойную службу! Желаю новых побед, крепкого здоровья, счастья, благополучия!

Глава города Кургана Е.В. Ситникова

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