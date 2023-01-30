Глава Кургана просит подрядчиков ускориться с ремонтами школ

Глава Кургана Елена Ситникова накануне побывала с инспекцией в трех ремонтируемых школах города.

Благодаря федеральной программе по модернизации системы образования в Кургане идут капитальные ремонты зданий ряда образовательных учреждений. В частности, ремонтируют кровли, фасады, пищеблоки, обеденные и спортивные залы, вставляют новые стеклопакеты. Кроме того, школы получат современное оборудование для кабинетов физики и химии, спортзалов, столовых.

В первом корпусе школы № 50 завершаются отделочные работы на 3-м и 4-м этажах здания, в течение месяца запланирована установка нового оборудования в помещении пищеблока. Во втором корпусе школы №50 по улице Урицкого также продолжаются ремонтные работы.

В гимназии № 30 в ближайшее время подрядная организация должна завершить ремонт пищеблока. Однако надо еще подключить силовой кабель, установить сантехнику, поставить новое кухонное оборудование, смонтировать вентиляцию. Как предполагает глава города, в обновленном здании гимназии № 30 занятия могут начаться 1 сентября.

В первом корпусе школы № 26, расположенном в 1-м микрорайоне Заозерного, в настоящее время проводится ремонт входной группы здания за счет городского бюджета. В здании сумели заменить окна.

Капитальный ремонт продолжается и во втором корпусе 26-ой школы, расположенном во 2-м микрорайоне. Здесь собираются усилить простенки здания.

При подведении итогов Елена Ситникова напомнила подрядчикам о необходимости как можно быстрее завершить ремонтные работы, чтобы полноценный учебный процесс образовательных учреждениях начался в обозначенные сроки.

Фото с сайта администрации города Кургана.

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