Глава Кургана проверила организацию движения в объезд Чеховского моста

"По обращениям горожан сегодня утром с коллегами из ГИБДД, департамента развития городского хозяйства, дорожными службами проконтролировали движение автомобильного транспорта в районе переезда через тоннель в районе Курганстальмоста. Для проверки специально выбрали утренние часы пик, с наиболее интенсивным движением автомобилей и пешеходов", - написала Елена Ситникова.

В целом, как показал выезд, загруженности на данном участке нет, машины не скапливаются. На месте дежурят экипажи ГИБДД, движение автомобилей и пешеходов регулируется светофорными объектами.

"С контроля этот объект не снимаем. Если возникнет необходимость, работа светофоров будет скорректирована", - отметила глава администрации.