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Глава Кургана проверила организацию движения в объезд Чеховского моста

Об этом Елена Ситникова написала в своем телеграм-канале.

20 февраля, 2023 - 16:10

"По обращениям горожан сегодня утром с коллегами из ГИБДД, департамента развития городского хозяйства, дорожными службами проконтролировали движение автомобильного транспорта в районе переезда через тоннель в районе Курганстальмоста. Для проверки специально выбрали утренние часы пик, с наиболее интенсивным движением автомобилей и пешеходов", - написала Елена Ситникова.

В целом, как показал выезд, загруженности на данном участке нет, машины не скапливаются. На месте дежурят экипажи ГИБДД, движение автомобилей и пешеходов регулируется светофорными объектами.

"С контроля этот объект не снимаем. Если возникнет необходимость, работа светофоров будет скорректирована", - отметила глава администрации.

20 февраля, 2023 - 16:10

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