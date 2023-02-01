Глава Кургана рассказала историю о счастливом возвращении домой сорвавшегося с цепи пса Бека

Находившийся в муниципальном приюте пёс Бек нашёл хозяина.

По словам специалистов приюта, было видно, что собака домашняя.

Целый месяц Игорь Анатольевич искал блудного пса, который каким-то образом сорвался с цепи и убежал. «Игорь Анатольевич размещал объявления, расспрашивал, не видел ли кто его питомца, а затем увидел его фото на страничке нашего приюта и приехал за ним. Надо было видеть, как они радуются встрече друг с другом! Здорово, что благодаря нашему приюту у этой истории счастливое окончание. А если вы хотите взять себе питомца, приезжайте в наш приют. И главное – будьте в ответе за своих четвероногих друзей», - написала в своём телеграм-канале глава Кургана Елена Ситникова.