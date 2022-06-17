Глава Кургана рассказала, как ведется подготовка к отопительному сезону

Подготовка к предстоящему отопительному сезону в Кургане началась в мае, то есть практически сразу после завершения прошлогоднего. В ней участвуют все предприятия ЖКХ, социальной сферы и другие. Об этом, выступая сегодня, 17 июня, на пресс-конференции, сообщила глава города Кургана Елена Ситникова.

- На территории города действуют пять теплоснабжающих организаций. Крупнейшим поставщиком тепловой энергии среди них является ПАО «Курганская генерирующая компания». В ее собственности находятся ТЭЦ, ТЭЦ-1, ТЭЦ-2 и Западная ТЭЦ. Поэтому именно Курганская генерирующая компания определена единой теплоснабжающей организацией в областном центре, - указала Елена Ситникова.

Помимо КГК поставкой тепла потребителям занимается ООО «Курганские теплоэнергетические системы», ООО «Молоко Зауралья», МУП «Прометей» и АО «Российские железные дороги».

- На территории города находится 24 котельные. Из них 19 котельных обслуживает КТЭС, по две – «Прометей» и РЖД, еще одну – «Молоко Зауралья», - уточнила глава города.

162 тепловых пункта находятся в собственности Курганской генерирующей компании. Помимо этого на территории города осуществляет деятельность 51 управляющая организация.

- Департамент ЖКХ Администрации города Кургана ведет ежедневный контроль за летними ремонтными работами. Также при мэрии создан и действует межведомственный оперативный штаб, на заседаниях которого, которые проходят в регулярном режиме, рассматриваются вопросы подготовки предприятий и организаций к новому отопительному сезону, - указала Елена Ситникова.

Николай Волков.

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