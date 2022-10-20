Глава Кургана сообщила об окончании земляных работ в будущем парке в Заозерном

Глава Кургана Елена Ситникова в личном телеграм-канале сообщила, что в 4 микрорайоне Заозерного, где ведется возведение нового парка, завершаются земляные работы.

«Уже выполнена расчистка берега и дна. Сейчас на финальной стадии – берегоукрепление водоема: береговая линия укрыта геотекстилем, на него монтируют георешетку. Также приступили к благоустройству территории. Подрядчик устанавливает бортовой камень на тротуарных дорожках», - поделилась фотографиями глава города.

Елена Ситникова напомнила, что благоустройства общественной территории многие заозёрненцы ждали с большим нетерпением. По итогам онлайн-голосования, которое проходило в 2021 году, этот парк стал лидером с большим отрывом.

«Начать благоустройство этой общественной территории удалось при поддержке губернатора Курганской области и правительства региона», - отметила глава Кургана.

Отметим, что в этом году планируется выполнить вертикальную планировку участка, очистить водоем, укрепить берег и создать тропиночную сеть. Пешеходные дорожки будут проложены с плиточным и асфальтобетонным покрытием. Также предполагается разбить газоны, установить светильники. В следующем году, как обещают власти областного центра, благоустройство парка будет продолжено.

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