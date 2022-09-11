Глава Кургана: «Все городские земли должны использоваться»

Работа с земельными ресурсами – важная часть деятельности администрации Кургана. От нее зависит наполнение городского бюджета и исполнение тех социальных обязательств, которые местные власти несут перед населением муниципалитета – выплату заработной платы сотрудникам бюджетной сферы, строительство детских садов, ремонт дорог, мостов и так далее. Об этом сегодня, 13 сентября, во время прямого эфира, который провело правительство Курганской области в своей группе социальной сети «ВКонтакте», заявила глава города Кургана Елена Ситникова.

По ее словам, одно из направлений этой работы – инвентаризация земельных участков, расположенных на территории Кургана. Власти выявляют свободные от прав третьих лиц земельные участки и формируют их для дальнейшей реализации – путем аукциона, передачи в аренду, предоставления под масштабные инвестиционные проекты.

- Мы отслеживаем, в каком состоянии содержатся земельные участки, и проводим работу с собственниками либо пользователями по приведению участков в надлежащее состояние в соответствии с правилами благоустройства. Где-то мы используем такую меру воздействия, как предупреждение, где-то – штраф, а в крайних случаях – изъятие земельного участка. Наша задача – сделать так, чтобы все земельные участки на территории города Кургана использовались по своему назначению и приносили пользу, - заявила Елена Ситникова.

Николай Волков.

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