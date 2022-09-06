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Глава Кургана встретилась с педагогами – победителями областных конкурсов на предоставление грантов губернатора

Поблагодарила их за работу.

6 сентября, 2022 - 17:30

Глава Кургана Елена Ситникова поблагодарила работников сферы образования – лидеров, вошедших в команду губернатора, – за любовь к детям и добросовестный труд.

Среди участников встречи – директор гимназии № 32 Елена Гранкина. Гимназия № 32 – победитель конкурса губернаторских грантов в номинации «Ведущая школа Курганской области – лидер образования», ежегодно входит в национальный реестр ведущих образовательных учреждений России. На встрече с главой города присутствовала также директор Дворца детского (юношеского) творчества города Кургана Галина Ребенок, вверенное ей образовательное учреждение стало победителем конкурса губернаторских грантов в номинации «Центр развития таланта – лидер детского внимания», сообщили в прес-службе администрации города. Учитель химии гимназии № 27 Татьяна Сорокина, заместитель директора по научно-методической работе, учитель русского языка и литературы гимназии № 19 Вера Котикова, учитель физики гимназии № 30 Светлана Жунина – победители конкурса губернаторских грантов в номинации «Лучший наставник интеллектуального развития детей».

Елена Ситникова отметила, что современные дети приходят в школу не только за знаниями, но и за доброжелательным общением с учителем, за пониманием, за мудрыми наставлениями, за атмосферой тепла.

«У педагогической общественности – особая роль, педагоги призваны сейчас не только давать знания, но и воспитывать подрастающее поколение, и это правильно», - сказала  заместитель директора департамента социальной политики администрации города Кургана, начальник управления образования Ирина Паскевич.

Фото с сайта администрации города Кургана.

 

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6 сентября, 2022 - 17:30

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