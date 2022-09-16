Глава Курганского облизбиркома остудил пыл представителя КПРФ

Председатель областной Избирательной комиссии Роман Скиндерев призвал представителя курганских коммунистов не использовать заседания избиркома в качестве площадки для удовлетворения личных политических амбиций. Призыв прозвучал на заседании комиссии, где были рассмотрены итоги выборов выборных лиц в органы местного самоуправления, которые состоялись в единый день голосования 11 сентября.

Напомним, в этот день на территории региона прошли три избирательные кампании. На дополнительных выборах в Курганскую городскую Думу зауральцы избирали двух депутатов, в Шадринскую городскую Думу – двух, в Катайскую городскую Думу – трех. Все семь депутатских мандатов достались кандидатам от партии «Единая Россия».

При рассмотрении этого вопроса член облизбиркома с правом решающего голоса, пенсионер Анатолий Попов, представляющий интересы КПРФ, не согласился с утвержденными результатами голосования на выборах по избирательному округу №6 города Кургана.

- Признать результаты я считаю невозможным, - заявил Анатолий Попов.

Роман Скиндерев объяснил коллеге, что особое мнение может выражать член избирательной комиссии, которая непосредственно организует выборы – на выборах по избирательному округу №6 ей была Западная территориальная избирательная комиссия г. Кургана.

По данным главы облизбиркома, Анатолий Попов обращался в нее, его обращение рассмотрели, но в удовлетворении заявленных требований аргументировано отказали. Оспаривать результаты рассмотрения представитель КПРФ не стал. Также он не стал обращаться в вышестоящую избирательную комиссию или в судебные инстанции в те сроки, которые установлены законодательством.

- Как член Областной избирательной комиссии с правом решающего голоса вы можете, конечно, высказывать свое мнение. Но я призываю вас к ответственному отношению и прошу не использовать избирательную комиссию как трибуну для реализации политических амбиций, - заявил Роман Скиндерев.

Он сообщил, что облизбирком рассмотрит обращение Анатолия Попова и даст ему ответ – как по форме, так и по содержанию.

Напомним, что все выборы, прошедшие в Курганской области 11 сентября, признаны состоявшимися и действительными. 100-процентный результат «Единой России» в регионе политические эксперты объяснили проявлением консолидации общества вокруг государства и Президента в новых условиях. Российский избиратель, голосуя за «партию власти», подчеркивает поддержку своей страны на фоне специальной военной операции на Украине.

Николай Волков.

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