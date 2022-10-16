Глава Половинского округа встретился с мобилизованными земляками в Елани

Глава Половинского муниципального округа Вадим Меньщиков встретился с мобилизованными земляками в Елани.

- Повидались с нашими защитниками, передали им огромную душевную поддержку от всех жителей округа, а также наборы вещей, которые не лишние им сейчас, и пригодятся в будущем. При их покупке заранее поинтересовались у ребят, с которыми администрация округа поддерживает постоянную связь, в чем нуждаются. В результате привезли сапоги, тёплое и обычное белье, складные ложки- вилки, налобные фонарики, наборы медикаментов, средств для оказания первой помощи и другие вещи. Всё это куплено на деньги, которые были собраны в муниципальном округе буквально за несколько дней, - написал Вадим Меньщиков на своей странице в соцсети «Вконтакте».

На эту большую посылку потратили порядка 180 тысяч рублей. Помогали все: работники АПК и образования, предприниматели и представители сферы культуры, администрации округа, депутаты окружной думы и простые жители округа.

- Все желали нашим воинам вернуться живыми и здоровыми. Часть наших ребят готовится ремонтировать боевую технику, и они очень порадовались доставленному оборудованию - сварке, домкратам, наборам ключей и многому другому. На закуп этого потрачено около 120 тысяч рублей, которые собраны Благотворительным фондом, действующим в нашем округе и возглавляемым Армэном Хачатуряном, - пояснил глава округа.

Половинские армейцы заверили, что кормят хорошо, но посылкам из дома, конечно же, обрадовались. С тёплыми улыбками рассматривали мужчины рисунки, которые специально для них накануне создали юные волонтёры Половинского детского сада «Березка». С интересом разобрали выпуски газеты «Вестник района». Новости, особенно хорошие, им сейчас нужны.

- Отмечу, что половинцы держатся очень дружно, у них уже создалось определённое половинское братство. Отправляясь в обратный путь, пожелал ребятам беречь себя. Заверил, что ждут их не только в семьях, но и ждёт весь округ - с победой и живыми и здоровыми, - прокомментировал Вадим Меньщиков.

Фото со страницы vk.com/glavapolovinskogookruga.