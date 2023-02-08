Глава региона обратился к ученым в их профессиональный праздник

Курганская область знаменита такими людьми. Именем ученого, изобретателя уникального метода лечения в ортопедии, изменившего медицинские догмы, доктора Гавриила Абрамовича Илизарова назван не только научный центр, но и аэропорт Кургана. Гордость области - Терентий Семенович Мальцев, открывший в сельском хозяйстве систему безотвальной обработки почвы, которая служит людям и природе уже практически целый век. Яков Давидович Витебский – знаменитый курганский хирург-новатор, делавший уникальные операции на желудочно-кишечном тракте по собственной методике, - гордость нашей российской медицины. Конструктор бронетехники Александр Александрович Благонравов, внесший существенный вклад не только в развитие отечественного машиностроения, но и укрепление обороноспособности страны.

Тем, кто сегодня уверенно двигает отечественную науку вперёд, растет хорошая смена. Налажено тесное сотрудничество вузов с предприятиями, чтобы выпускать квалифицированных специалистов с прочными знаниями. Развиваютс новые сферы: в области работает ИТ-колледж и завершаются работы по созданию ИТ-института. Чтобы создать комфортные условия для ребят, обновляем материальную базу, условия проживания и досуга студентов.

"Уверен, государственная поддержка, которая оказывается в рамках объявленного Президентом России Владимиром Путиным десятилетия науки и технологий, поможет нам пополнить копилку достижений области новыми открытиями, исследованиями и разработками. Даст славные имена науке. Всем причастным к науке и научной деятельности желаю крепкого здоровья и неиссякаемой энергии во благо дела, которому вы отдаете свою жизнь", - говорится в поздравлении губернатора Вадима Шумкова.