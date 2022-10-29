Глава региона Вадим Шумков: «Приоритет один – женщины и дети»

Губернатор Курганской области Вадим Шумков в своем прямом телеграм-канале «силаVправде (V. Шумков)» сообщил жителям Курганской области о ходе восстановления и реконструкции ряда медицинских объектов.

«Когда средств не хватает на все и сразу, приоритет один - женщины и дети. Менее года назад решили вне всех программ и вне очереди сделать ремонт роддома на Советской. Выделили 30 млн рублей. По самому зданию, за исключением лестниц, работы уже в завершающей стадии. Остаётся благоустройство территории и установка нового ограждения» , - отметил Вадим Шумков.

Он подчеркнул, что подрядчиков поторапливает регулярно: «Мамочек после завершения всех работ должны встречать чистая, опрятная территория и порядок внутри. Поскольку то, что они делают, и есть самая важная в мире работа».

Глава региона рассказал и о ремонте областной психоневрологической больницы, состояием дел недоволен: «Вид, мягко говоря, не очень… В начале года также приняли решение привести в порядок здание и сделать частичное благоустройство территории внутри. Определили финансовый источник. Выделили 3 млн. К сожалению, как это случается, из-за нерасторопности местного руководства почти упустили строительный сезон. Попросил коллег ускорить возможные работы».

Вадим Шумков попросил коллег ускорить работы.

Фото с личной страницы Вадима Шумкова в социальной сети Telegram.