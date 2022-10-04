Глава Шадринска выехал на улицы, где ведётся ремонт, и пообщался с подрядчиками

Рабочая поездка главы Шадринска Антона Мокана началась с улицы Красноармейской. Ремонтом дороги и тротуаров занимается организация «Дон». Здесь осталось завершить планировку пешеходной зоны с бордюрами, отсыпку и выравнивание грунта. Замечания, на которые во время осмотра обратил внимание глава города, будут устранены в ближайшее время, сообщили в пресс-службе администрации Шадринска.

Оценивая процесс и результат ремонта дороги в границах улиц Свердлова и Советской, Антон Мокан пояснил: «Мы все прекрасно знаем, что это всегда был непростой участок. Пересмотрели техническую документацию. Приподняли уровень дороги, сделали ливневую канализацию, проложили новую трубу по Красноармейской с выходом на Февральскую и Спартака, установили дополнительные колодцы. Эти действия максимально помогут отвести воду. Кроме того, система будет повторно осмотрена и проверена».

Также завершаются работы на участке улицы Розы Люксембург от Михайловской до Кондюрина. Здесь полностью обновлён асфальт, в ближайшее время будут заасфальтированы тротуары и небольшая прогулочная площадка. Проезжая часть улицы Михайловской также приведена в порядок, осталось отсыпать обочину и выполнить планировку грунта. Продолжается ремонт на Февральской и Шумилова.

Антон Мокан не оставил без внимания улицу Кооперативную: «На этой неделе подрядчик должен приступить к благоустройству тротуаров. Затем приведёт в порядок и проезжую часть. В течение двух ближайших недель постараемся максимально завершить все работы по дорожным объектам».

Фото с официальной страницы администрации города Шадринска в социальной сети «ВКонтакте».

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