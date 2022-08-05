Глава Звериноголовского округа вступил в должность

3 августа состоялось очередное заседание думы Звериноголовского муниципального округа, на которой состоялось церемония вступление в должность главы округа Олега Курочкина.

Олег Курочкин принес присягу на Конституции РФ и Уставе Звериноголовского муниципального округа. Далее председатель окружной Думы Татьяна Аргинбаева поздравила его со вступлением в должность и вручила удостоверение.

Первый заместитель председателя Курганской областной Думы Владимир Сажин также поздравил избранного главу.

- У вас есть богатый опыт, организаторские способности, и я уверен, что вы будете вести округ к процветанию. Уже сделан очень хороший старт, - отметил Владимир Николаевич, - а мы будем активно и результативно помогать. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество в работе по развитию Звериноголовского муниципального округа, - подчеркнул вице-спикер.

С ответным словом к присутствующим обратился глава округа Олег Курочкин. Он заверил, что готов и дальше работать таким образом, чтобы население Звериноголовского округа чувствовали перемены к лучшему.

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