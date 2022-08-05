Новый мир
Курган 25o
Курс ЦБ:$60,2561,08
16+
Версия для слабовидящих

Глава Звериноголовского округа вступил в должность

Олег Курочкин заверил, что будет работать так, чтобы жители округа чувствовали перемены к лучшему.

5 августа, 2022 - 08:30

3 августа  состоялось очередное заседание думы Звериноголовского муниципального округа, на которой состоялось церемония вступление в должность главы округа Олега Курочкина. 

Олег Курочкин принес присягу на Конституции РФ и Уставе Звериноголовского муниципального округа. Далее председатель окружной  Думы Татьяна Аргинбаева поздравила его со вступлением в должность и вручила удостоверение.

Первый заместитель председателя Курганской областной Думы Владимир Сажин также поздравил избранного главу.

- У вас есть богатый опыт, организаторские способности, и я уверен, что вы будете вести округ к процветанию. Уже  сделан очень хороший старт, - отметил Владимир Николаевич, -  а мы  будем активно и результативно помогать. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество в работе по развитию Звериноголовского муниципального округа,  -  подчеркнул вице-спикер.

С ответным словом к присутствующим обратился глава округа Олег Курочкин. Он заверил, что готов и дальше работать таким образом, чтобы население Звериноголовского округа чувствовали перемены к лучшему.

 

Читайте наши новости также в "Одноклассниках""Вконтакте" и на телеграм-канале.

5 августа, 2022 - 08:30

Комментарии

Общество
5 августа, 2022 - 13:00

УФАС: у закона зоркий глаз!

На все нарушения в Курганской области антимонопольная служба старается реагировать оперативно.

Все новости рубрики Общество