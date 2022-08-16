Главная площадка Дня города Кургана расположится на Троицкой площади

Праздничная программа Дня города будет очень насыщенной. Это на пресс-конференции, которая прошла накануне события, горожанам пообещала глава Кургана Елена Ситникова.

- Нынче у нас увеличилось количество праздничных площадок. Если в прошлом году их у нас было 36, то сейчас будет более 40-ка. Они будут работать как в центре, так и в отдаленных микрорайонах Кургана, чтобы люди, находясь в любой части города, могли ощутить атмосферу праздника и создать себе радостное настроение, - сообщила Елена Ситникова.

Главная праздничная площадка Дня города расположится на Троицкой площади (у областной филармонии). Это вызвано тем, что на Центральной площади города сейчас ведутся ремонтные работы.

- Я считаю, что Троицкая площадь – тоже очень достойное место. Мы неоднократно проводили там массовые мероприятия, в том числе День России 12 июня. Он прошел на хорошем уровне, что подтверждают многочисленные положительные отзывы курганцев, - объяснила глава города.

Празднование Дня города стартует на Троицкой площади в субботу 20 августа в 11:00. Церемония обещает стать очень яркой, режиссеры мероприятия и творческие коллективы, включая детские, приложат для этого все силы, заявила Елена Ситникова.

Николай Волков.

Читайте наши новости также в "Одноклассниках", "Вконтакте" и на телеграм-канале.