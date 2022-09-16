Главной газете Курганской области – 105 лет!

В архивах хранятся тонны экземпляров нашего издания, километры газетных полос, а Интернет уже успел накопить тысячи гигабайтов электронных версий газеты. Но это не те величины, которыми нужно измерять прошедший век «с хвостиком». «Новый Мир» – это ежедневная летопись Курганской области, искренняя, правдивая, понятная и доступная каждому

105 лет газета живёт вместе с теми, кто читает её от корки до корки, кто хранит газетные вырезки для своей памяти, для утешения и для назидания будущим поколениям. Огромное количество печатных полос бережно хранятся в областных архивах. Их изучают писатели и журналисты, диссертанты и историки.

В такие более чем солидные даты принято обращаться к прошлому. А прошлому «Нового мира» позавидуют многие именитые издания. Сколько славных людей с горячими сердцами и большими талантами знала газета! Сколько сделала открытий, сколько решила проблем, от дворового до регионального масштаба! Долгие десятилетия была привычной и прекрасной частью жизни едва ли не каждой семьи в Курганской области.

Читайте наши новости также в "Одноклассниках", "Вконтакте" и на телеграм-канале.